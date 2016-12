Netanyahu convoque l’ambassadeur US après la résolution du CS de l’Onu

Suite à l'adoption de la résolution contre la colonisation israélienne par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (Onu), le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a convoqué l'ambassadeur américain en Israël Daniel Shapiro, a déclaré à l'agence RIA Novosti une source dans l'entourage du premier ministre israélien.

Auparavant, à la demande de M. Netanyahu, les ambassadeurs de pays ayant voté pour la résolution au Conseil de sécurité de l'Onu ont été convoqués au ministère israélien des Affaires étrangères.

Le premier ministre israélien avait en amont déclaré que l'administration du président sortant américain Barack Obama était derrière la résolution adoptée au Conseil de sécurité de l'Onu.

Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté vendredi une résolution désapprouvant la colonisation israélienne. Le représentant américain est le seul à s'être abstenu lors du vote. La résolution soumise par la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Sénégal et le Venezuela a été approuvée par les 14 autres membres du Conseil de sécurité. Israël a d'ores et déjà annoncé qu'il refuserait de remplir les demandes fixées par le document et s'apprête, en parallèle, à revoir ses rapports avec l'Onu.