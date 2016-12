Trump pourrait annuler environ 70% des décrets d'Obama

© REUTERS/ Mark Kauzlarich Donald Trump veut dissoudre sa fondation caritative

Le président américain élu Donald Trump envisage d'annuler environ 70 % des décrets de Barack Obama, a déclaré Newt Gingrich, partisan de M. Trump et ex-président du Congrès.

« Entre 60 % et 70 % des décrets d'Obama seront annulés par le nouveau président », a-t-il déclaré, cité par la chaîne Fox News.

M. Gingrich a également souligné que de telles mesures nécessiteront une officialisation juridique avec la participation d'avocats intelligents, capables de le faire.

Newt Gingrich a considéré les dernières démarches de Barack Obama comme un « délire désespéré » tout un soulignant que l'héritage du président actuel ressemble à une « poupée gonflable qui a libéré de l'air et a commencé à se rétrécir de plus en plus. »



L'ex-président du Congrès est convaincu que Donald Trump réussira à annuler même des décrets qui ne sont pas susceptibles de révision pour des raisons objectives.

Lors de sa campagne électorale, Donald Trump a à maintes reprises promis de réviser un grand nombre de décisions de Barack Obama, notamment d'annuler les restrictions d'extraction d'hydrocarbures, la réforme de la santé publique, également connue sous le nom d'« Obamacare », et d'autres initiatives du président sortant.

Malgré de nombreux sondages et des prévisions qui tablaient sur une victoire d'Hillary Clinton, soutenue par les principaux médias américains, lecandidat républicain a remporté l'élection présidentielle du 8 novembre avec 279 grands électeurs contre 228 pour sa rivale démocrate. L'investiture de Donald Trump aura lieu le 20 janvier 2017.

