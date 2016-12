Plus de 30 civils morts dans une attaque de Daech à al-Bab, en Syrie

Plus de 30 civils de la ville d'al-Bab, située à 30 km au nord-est d'Alep, ont été tués alors qu'ils tentaient de quitter la ville. Tentant de fuir cette ville, ils ont explosé sur des mines et des engins explosifs posés par des combattants du groupe terroriste l'État islamique.

​

« Au moins 30 civils d'al-Bab, qui tentaient de fuir la ville, sont morts à cause des mines et des engins explosifs improvisés posés par des terroristes de Daech, plusieurs ont été blessés », a déclaré l'état-major turc dans un communiqué.

Comme une grande partie du pays, la ville est le théâtre d'affrontements meurtriers entre les forces armées gouvernementales syriennes et l'État islamique. L'organisation terroriste s'est entièrement emparée de la ville en novembre 2013, imposant la charia et se livrant à des exactions qui ont fait fuir nombre d'habitants, dont la minorité chrétienne.

