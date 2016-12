L'auteur de l'attaque de Berlin aurait poussé son neveu à tuer un autre oncle

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Le suspect de l'attentat de Berlin abattu à Milan

Anis Amri, l'auteur présumé de l'attentat de Berlin, aurait poussé son neveu à tuer un autre oncle, époux de la sœur cadette d’Amri, afin de prouver sa loyauté à l’organisation terroriste État islamique, annonce le journal Telegraph , citant une source dans la police tunisienne.

Selon la source, le terroriste présumé a « envoyé des sommes d'argent » au jeune homme pour l'aider à le rejoindre.

Auparavant, il avait été annoncé que trois proches d'Anis Amri, dont son neveu, avaient été interpellés samedi en Tunisie.

Les trois hommes étaient apparemment membres d'une « cellule terroriste » liée à Anis Amri, tué vendredi dernier en Italie, a annoncé le ministère tunisien de l'Intérieur, sans toutefois mentionner un lien quelconque avec l'attaque de Berlin.

Parmi eux figurent le neveu d'Amri qui, selon le ministère, a fait allégeance au groupe État islamique comme son oncle, et a « avoué être en contact » avec ce dernier via l'application cryptée Telegram pour échapper à la surveillance policière, selon l’AFP.

Il a également affirmé, toujours selon Tunis, que son oncle était « l'émir » d'un groupe djihadiste en Allemagne connu sous le nom de brigade « Abou al-Walaa » et que ce dernier lui avait « envoyé des sommes d'argent » pour l'aider à le rejoindre.

Lors de l’attaque du 19 décembre, un camion a foncé dans la foule sur un marché de Noël à Berlin. L'attentat de Berlin a été revendiqué par le groupe terroriste État islamique (Daech), comme celui de Nice qui a fait 86 morts le 14 juillet dernier. Le principal suspect, le ressortissant tunisien et demandeur d'asile en Allemagne Anis Amri, a été abattu lors d'un échange de tirs à Milan.

