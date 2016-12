La Russie intensifie les recherches sur le lieu du crash du Tu-154

Le ministère a notamment renforcé le groupe de drones travaillant sur le lieu du crash en envoyant deux drones supplémentaires, apprend-on du service de presse du ministère.

« Le groupe d’aéronefs sans pilotes du ministère de la Défense a été renforcé. Deux nouveaux aéronefs sans pilotes Granat-2 ont commencé leurs observations à la surface de la mer ce qui permet d’effectuer une surveillance continuelle de tous les secteurs de la recherche », a déclaré le porte-parole du Ministère Igor Konachenkov.

Un avion du ministère russe a également livré sur le lieu du crash deux submersibles habitables dotés de manipulateurs et capables d’effectuer des travaux techniques complexes à de très grandes profondeurs.

Press-service of Russian Emergency Situations Ministry Le ministère des Transports explique pourquoi les débris du Tu-154 sont si éparpillés

En outres, des navires supplémentaires ont été envoyés vers les lieux des recherches.

Au total, 45 navires participent actuellement aux travaux de recherche contre 39 auparavant.

L’avion Tu-154 qui effectuait un vol à destination de la Syrie avec 92 personnes à bord s’est abîmé dimanche en mer Noire. Parmi les passagers se trouvant à bord, il y avait 64 artistes de l’Ensemble Alexandrov, un célèbre chœur russe rattaché aux Chœurs de l’Armée rouge.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».