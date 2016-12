La base militaire US restera dans la préfecture japonaise d’Okinawa

La présence militaire américaine au Japon fait grand débat. Le gouverneur de la préfecture d'Okinawa Takeshi Onaga a annulé l'interdiction de travaux concernant le transfert de la base militaire américaine de Futenma dans une autre partie de la préfecture, indique Japan Today qui se réfère à des sources proches du dossier.

© AP Photo/ Greg Baker Washington annonce la plus importante restitution de terres au Japon

La démarche du gouverneur d'Okinawa intervient après son revers devant la Cour suprême du Japon contre le gouvernement du pays. Cet événement est crucial pour le gouvernement, car il ouvre la voie aux travaux de construction.

Le sujet concernant ce transfert, qui est largement discutée au sein de la société japonaise, reflète la sensibilité de la question générale touchant la présence militaire américaine sur le territoire japonais.

Le mécontentement de la population locale provoqué par la présence militaire américaine dans la préfecture d'Okinawa s'était déjà traduit par un grand mouvement de protestation.

