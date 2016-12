Obama est sûr qu’il aurait remporté la présidentielle 2016

Faute de savoir parler français, Barack Obama ne connaît sans doute pas le proverbe « Avec des si on mettrait Paris en bouteille ».

Le chef de la Maison Blanche estime que s'il avait pu participer à l'élection présidentielle le 8 novembre 2016, il aurait été réélu président des États-Unis car la majorité des Américains partagent son opinion sur l'avenir du pays.

« J'ai confiance en cette vision (des changements progressifs, ndlr) car je suis convaincu que si j'avais pu participer à l'élection encore une fois et si j'avais pu redonner ma vision, je pense que j'aurais été en mesure de mobiliser la majorité des Américains pour s'unir autour d'elle », a lancé M. Obama, interviewé par son ancien conseiller et directeur de l'Institut de politique de l'Université de Chicago David Axelrod et cité par la chaîne CNN.

« Je le sais au vu des conversations que j'ai eues avec les gens à travers le pays, même avec quelques personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi. Elles disaient que cette vision, cette direction que j'indiquais était la plus correcte », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la candidate démocrate Hillary Clinton, Barack Obama estime qu'elle « a parfaitement joué (son rôle) dans des conditions très difficiles » sans être toutefois bien traitée par les médias. « Je pense qu'elle a été soumise à deux poids, deux mesures », a-t-il conclu.

