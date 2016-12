À l’occasion de Noël, Assad se rend dans un orphelinat de Saidnaya

Comme le veut la tradition, Bachar el-Assad avec son épouse Asma, ont rendu visite aux orphelins du monastère Notre-Dame de Saidnaya. Ils ont parlé avec les enfants et leur ont offert des cadeaux.

La doyenne a remercié le président de son attention envers les orphelins du monastère.

Chaque année, à l'approche de Noël, le président Syrien et sa famille rendent visite à des hôpitaux et des orphelinats pour offrir des cadeaux aux nécessiteux et s'entretenir avec eux. À leur initiative, un programme d'aide aux anciens combattants et leur famille a été lancé.

Le monastère Notre-Dame de Saidnaya est un important monastère orthodoxe antiochien féminin situé sur une hauteur dominant le village de Saidnaya, à 35 km au nord-est de Damas en Syrie. Il a souffert à deux reprises de dommages pendant la crise syrienne, en novembre 2013 et en janvier 2014, à cause de tirs du front al-Nosra.

À l'occasion de la libération d'Alep et des festivités de Noël, la ville, où la vie reprend son cours, s'illumine. On peut y entendre de la musique dans les rues, le plus grand sapin de Noël depuis le début de la crise syrienne y a été installé, chrétiens et musulmans ont célébré ensemble cette double fête.

La ville d'Alep a été libérée le 22 décembre grâce aux efforts de l'armée syrienne et de ses alliés, notamment de la Russie et de l'Iran, avait précisé le président syrien Bachar el-Assad.