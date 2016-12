Trump mettra-t-il son veto à la résolution contre la colonisation israélienne?

Israël refuse de respecter la résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (Onu) contre la colonisation. La résolution adoptée a été proposée par la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Sénégal et le Venezuela. Le projet égyptien de la résolution avait été retiré. Pourquoi une telle tournure ?

« Malheureusement, cette décision de l'Égypte est une conséquence de la pression exercée de la part des États-Unis et Israël. Le gouvernement et le peuple égyptiens ont toujours soutenu les Palestiniens et j'espère que ça va continuer. Cette résolution est soutenue par tous les pays arabes », a déclaré le secrétaire général du parti Initiative nationale palestinienne Mustafa Bargouti dans une interview accordée à Sputnik.

Selon l'homme politique, la résolution du Conseil de sécurité ne permettra pas à elle seule de résoudre le problème, mais il ne faut permettre à personne de se mêler des relations arabo-israéliennes, surtout en ce qui concerne la question palestinienne. M. Bargouti indique que si la résolution n'est pas respectée, alors les Palestiniens s'adresseront à la Cour pénale internationale et à toutes les institutions internationales libres de l'influence américaine.

« Quand Donald Trump accédera au pouvoir, nous observerons une violation du droit international et l'annexion du territoire d'un pays par la force. C'est ça, les doubles standards dans la politique américaine quand ils se présentent en tant que médiateur dans le règlement des problèmes internationaux. Finalement, j'en suis sûr, Donald Trump mettra son veto sur cette résolution, c'est pourquoi nous n'avons pas beaucoup de temps pour agir », déclare l'homme politique.

Vendredi dernier, le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté la résolution condamnant la colonisation israélienne des territoires palestiniens. Le document a été soutenu par 14 pays membres du Conseil de sécurité. Les États-Unis se sont abstenus lors du vote. Israël refuse de respecter la résolution et s'apprête à revoir ses rapports avec l'Onu.

