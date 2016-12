Résolution du CS de l’Onu sur les colonies: Obama contre Netanyahu

Sputnik a interviewé le vétéran du service diplomatique israélien et consultant pour le Centre de la politique proche-orientale de l'Institut Brookings Dan Arbell au sujet de la résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (Onu) contre la colonisation israélienne des territoires palestiniens.

« L'adoption de cette résolution est un évènement historique qui touchera toutes les futures négociations sur la paix entre Israël et la Palestine. Pour l'instant, le document a plutôt un caractère symbolique, parce qu'il ne comprend pas de points appelant à des mesures concrètes ou supposant telles ou telles conséquences », explique l'expert.

© AP Photo/ Evan Vucci Trump mettra-t-il son veto à la résolution contre la colonisation israélienne?

Selon M. Arbell, l'idée était depuis longtemps dans l'air et il était évident qu'avant de quitter la Maison Blanche, Barack Obama entreprendrait une démarche supplémentaire. Le politologue précise que l'administration de Barack Obama s'est toujours prononcée contre la colonisation israélienne des territoires palestiniens. Pour Washington, la perspective de la coexistence de deux États est cruciale.

« De plus, la décision de Washington a subi l'influence d'un autre facteur : les relations américano-israéliennes, plus précisément, les relations entre le président Barack Obama et le premier ministre Benjamin Netanyahu marquées par des tensions. Ce n'était un secret pour personne », déclare l'expert.

Vendredi dernier, le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté la résolution condamnant la colonisation israélienne des territoires palestiniens. Le document a été soutenu par 14 pays membres du Conseil de sécurité. Les États-Unis se sont abstenus lors du vote. Israël refuse de respecter la résolution et s'apprête à revoir ses rapports avec l'Onu.

