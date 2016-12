La première pilote afghane dénonce le mensonge sur sa demande d’asile aux USA

Niloofar Rahmani, première femme devenue pilote en Afghanistan, a nié les informations selon lesquelles elle avait posé une demande d’asile aux États-Unis, relate la chaîne TOLOnews.

Selon le New York Times, le ministère afghan de la Défense aurait demandé aux États-Unis de rejeter sa demande en expliquant qu’elle n’avait rien à craindre et que sa vie n’était pas du tout en danger. L’édition, citant Mme Rahmani elle-même, indiquait que cet été, la pilote avait demandé à bénéficier du statut de réfugié et fait une demande d'asile aux États-Unis. Selon le quotidien, la jeune femme ne se sentait pas à l’aise en Afghanistan où sa famille recevait des menaces de mort. Toujours d’après l’édition, les hommes la méprisaient et elle se sentait en danger.

Dans sa lettre adressée à la chaîne TOLOnews et à l’édition afghane de la BBC, la jeune fille a noté que le quotidien avait faussé le sens de ses propos.

« Lors de ma formation, j’ai présenté des demandes à des fonds d’appui à l’enseignement pour qu’ils puissent m’aider à continuer à étudier et à obtenir mon diplôme de maîtrise. On m’a donné des assurances à cet égard, tout cela était légal », a déclaré la jeune fille, citée par la chaîne de télévision. Niloofar Rahmani affirme vouloir recevoir une bonne éducation pour servir son pays natal.

Selon le New York Times, en 2015 la jeune fille s’est vue décerner le prix Women of Courage (Femmes de courage).

