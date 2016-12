Vous voulez aller aux USA? Veuillez présenter votre compte Facebook!

Les autorités américaines ont décidé de vérifier les activités des touristes potentiels grâce aux réseaux sociaux. Durant la procédure d'obtention du document ESTA (Autorisation de voyage pour les États-Unis), nécessaire pour entrer sur le sol américain, les candidats seront priés de fournir les liens vers leurs comptes sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tumblr, etc.

Le but de cette initiative est de pouvoir établir si le demandeur du document ne constitue pas une menace pour les États-Unis. Cependant, le procédé choisi est déjà largement critiqué. Bien qu'il ne soit pas obligatoire de cocher les cases ad hoc dans les papiers, la demande pourrait être refusée si le candidat omet de le faire.

Les nouvelles conditions devraient entrer en vigueur dans les prochains jours, annonce Politico.

Les comptes sur les réseaux sociaux peuvent cependant être protégés et inaccessibles. La possibilité existe de fermer les comptes des personnes indésirables.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».