Le nouveau président moldave vire son ministre de la Défense pour un flirt avec l'Otan

Quatre jours après sa cérémonie d'investiture, Igor Dodon annonce ses premières décisions en tant que chef d'État: dans le nouveau cabinet de ministres, il n'y aura plus de place pour Anatol Salaru, ancien ministre de la Défense. Sur sa page Facebook, M. Dodon a confirmé avoir signé le décret relatif à la démission de M. Salaru et a expliqué sa démarche par les appels du ministre à rejoindre l'Otan et à s'unir avec la Roumanie.

« Je rappelle que ce ministre flirtait avec l'Otan tout en sachant que conformément à la constitution, nous sommes un pays neutre. Il promouvait ouvertement l'union entre la Moldavie et la Roumanie », a souligné le président moldave.

Comme l'a en outre expliqué Igor Dodon, Anatol Salaru a plusieurs fois été soupçonné de corruption, le préjudice causé au ministère étant estimé à des dizaines de millions de leu.

Le socialiste Igor Dodon a remporté en novembre l'élection présidentielle en Moldavie, recueillant près de 60 % des suffrages. Durant la campagne électorale, Igor Dodon s'est engagé à freiner le rapprochement engagé ces sept dernières années entre la Moldavie et l'Union européenne. Peu après son investiture, le drapeau de l'Union européenne a été retiré de sa nouvelle résidence.

De même, le nouveau chef d'État moldave a promis un référendum pour annuler l'accord d'association et d'échange signé avec l'Union européenne en 2014 et proposé de rejoindre la Communauté économique eurasiatique créée par la Russie.

