Appel des Juifs à quitter la France: le commentaire de Moscou

L'appel du ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman exhortant les Juifs de France à quitter le pays est l'expression officielle de ce qui était chuchoté ces dernières années, estime la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.

Dans son commentaire publié sur sa page Facebook, la porte-parole a également posé une question rhétorique, se demandant s'il ne fallait pas préciser le nombre d'Ukrainiens qui ont quitté leur patrie pour s'installer en Israël au cours de ces trois dernières années.

« Ce qui était chuchoté ces dernières années est actuellement déclaré officiellement. Il serait peut-être utile de préciser également le nombre d'Ukrainiens qui ont déménagé en Israël lors de ces trois dernières années ? », s'est demandée Maria Zakharova.

Rappelons que le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a appelé lundi les Juifs demeurant en France à quitter le pays. Cette déclaration a été faite à la veille de la prochaine conférence internationale pour la paix au Proche-Orient, qui doit se tenir en janvier à Paris.

Avigdor Lieberman a également qualifié la prochaine conférence de « tribunal contre Israël », qui porterait atteinte à son pays et à sa renommée.

La France organisera cette conférence, avec la participation de 70 pays mais sans les Israéliens ni les Palestiniens, pour réitérer le soutien de la communauté internationale à une solution au conflit israélo-palestinien sur la base de deux États.

Avec cette conférence, la France espère arriver à une solution à deux États, basée sur les frontières de 1967. La France a voté vendredi en faveur d'une résolution de l'Onu enjoignant Israël à mettre fin à la colonisation des territoires palestiniens occupés. L'ambassadrice de France a été convoquée au ministère israélien des Affaires étrangères après ce vote.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »