La base iranienne de Hamadan exploitable par la Russie «en fonction des circonstances»

© REUTERS/ Ministry of Defence of the Russian Federation Les avions russes pourront utiliser une base iranienne pour décoller et se ravitailler

Les pourparlers entre Moscou et Téhéran visant l'utilisation par les Forces aériennes russes de la base aérienne iranienne de Hamadan n'ont pas lieu pour le moment, a déclaré le ministre iranien de la Défense Hossein Dehghan dans une interview accordée è RT.

Pourtant, Hossein Dehghan n'exclut pas la possibilité que Téhéran puisse mettre la base militaire de Hamadan à la disposition des Forces aériennes russes compte tenu des efforts fournis par la Russie dans la lutte antiterroriste.

« Ce n'est absolument pas vrai, car cela contredit notre constitution. Mais comme nous coopérons avec la Russie dans la lutte contre le terrorisme, nous lui avons proposé certaines options pour le décollage et l'atterrissage des avions. Et à tout moment, quand nous en sentirons le besoin, ou si la Russie en fait la demande, nous examinerons ces possibilités compte tenu des circonstances actuelles, et nous prendrons une décision à ce sujet. Nous n'avons pas signé d'accord avec la Russie prévoyant l'utilisation de nos bases à volonté », a expliqué le ministre.

À la mi-août, les Forces aérospatiales russes ont utilisé l'aérodrome iranien de Hamadan pour frapper les positions de l'État islamique et du Front al-Nosra.

© AP Photo/ WarfareWW Utilisation de la base aérienne de Hamadan: Téhéran présente ses conditions à la Russie

Après avoir accompli leur tâche, les avions russes ont quitté la base iranienne. Peu après, le ministère russe de la Défense a annoncé que les avions qui avaient décollé depuis la base iranienne étaient rentrés en Russie. Le porte-parole du ministère Igor Konachenkov a fait savoir que l'aérodrome de Hamadan pourrait être utilisé sur la base des accords bilatéraux pour lutter contre le terrorisme en fonction de la situation concrète en Syrie. Depuis le début de l'opération en Syrie lancée en septembre 2015 à la demande du président syrien Bachar el-Assad, l'aviation russe a utilisé l'aérodrome syrien de Hmeimim. En août dernier, les autorités syriennes l'ont remis à la Russie pour une utilisation illimitée.

