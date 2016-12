L’armée syrienne à l’épreuve de la neige (vidéo)

En cinq ans de guerre, les soldats syriens ont su s'adapter pratiquement à toutes les situations. Et la météo ne fait pas exception. Mais cet hiver, il faut l'avouer, celle-ci leur a réservé une sacrée surprise: une épaisse couche d'or blanc a couvert la terre. Un phénomène pour le moins rare dans un pays où le mercure grimpe à 45 degrés en été…

Ainsi, la neige a considérablement compliqué le travail de l'armée syrienne. La visibilité étant très réduite, les militaires déployés sur les hauteurs sont incapables de faire feu. Une faiblesse dont les terroristes menacent de profiter. Conscients de ces risques, les soldats font tout leur possible pour les empêcher de sortir de leurs abris.

