Kiev déploie 12 systèmes lance-roquettes multiples Grad dans le Donbass

Des militaires ukrainiens viennent de déployer 12 systèmes lance-roquettes multiples Grad près de la ligne de contact dans le Donbass, a déclaré mardi devant les journalistes le chef adjoint du commandement opérationnel de la République populaire autoproclamée de Donetsk (DNR), Edouard Bassourine.

« Notre reconnaissance fait état du renforcement continu des positions des troupes ukrainiennes près de la ligne de contact. L'arrivée de six camions lance-roquettes multiples Grad a été enregistrée aux abords de Dzerjinsk et six autres ont été installés près de Gorniak », a déclaré M. Bassourine.

Et d'ajouter que 17 chars, mortiers et lance-grenades ukrainiens avaient été découverts à proximité de Novolouganski, de Louganski et de Nelepovka.

Le conflit militaire dans le Donbass a éclaté au printemps 2014 suite à la tentative des autorités de Kiev de réprimer par la force les contestations dans les régions de Donetsk et de Lougansk, qui s'étaient prononcées contre la destitution illégitime du président ukrainien de l'époque Viktor Ianoukovitch. Comme résultat, ces régions du Donbass se sont déclarées indépendantes vis-à-vis de Kiev.

Le règlement de la situation dans le Donbass fait l'objet de discussions régulières dans le cadre du groupe de contact de Minsk qui a adopté depuis septembre 2014 trois documents dans le sens d'une désescalade du conflit. Les deux parties ont plus d'une fois annoncé des trêves, mais les hostilités n'ont jamais complètement cessé. Selon les dernières données des Nations unies, le conflit a déjà fait plus de 10 000 victimes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »