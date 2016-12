Trump nomme un ex-membre de l’équipe de Bush fils conseiller à la sécurité

Le futur président américain Donald Trump a nommé mardi Thomas Bossert, ex-conseiller adjoint à la sécurité intérieure de George W. Bush, au poste de conseiller de la Maison Blanche pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme, a annoncé l'équipe de Donald Trump.

« Tom nous apportera ses vastes connaissances et son expérience dans le domaine de la défense de notre Patrie », a indiqué Donald Trump, qui prêtera serment en tant que 45e président américain le 20 janvier 2017.

Thomas Bossert donnera également des conseils au président concernant la cybersécurité et coordonnera les efforts de l'administration Trump dans ce domaine.

Thomas Bossert a été conseiller adjoint à la sécurité intérieure au sein de l'administration Bush de 2001 à 2009. Co-auteur et rédacteur de la Stratégie nationale de la sécurité intérieure des États-Unis de 2007, il a également occupé le poste de conseiller spécial du président pour la sécurité intérieure. M. Bossert dirige depuis 2009 un cabinet de conseil en gestion des risques et coopère avec l'Atlantic Council, un cercle de réflexion, pour les questions liées à la sécurité informatique.

