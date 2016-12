Erdogan dispose des preuves du soutien apporté par les USA à Daech

La Turquie dispose de preuves attestant que la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis accorde une assistance aux groupes terroristes en Syrie, y compris à l'Etat islamique (Daech), ainsi qu'aux milices kurdes, a annoncé mardi à Ankara le président turc Recep Tayyip Erdogan.

« Ils nous ont accusé de soutenir Daech. A présent, ils accordent une aide aux groupes terroristes dont Daech, les YPG (Unités kurdes de protection du peuple,ndlr) et le PYD (Parti de l'union démocratique kurde, ndlr). C'est évident. Nous avons des preuves, avec des images, des photos et des vidéos », a indiqué le président Erdogan lors d'une conférence de presse.

© REUTERS/ Stringer/File Photo Washington et Riyad veulent acheminer les terroristes de Daech de Mossoul en Syrie

Selon l'agence Reuters, le président a ajouté que la coalition ne respectait pas ses engagements concernant la lutte contre le terrorisme en Syrie.

La Syrie est secouée depuis mars 2011 par un conflit intérieur qui a déjà fait, selon les Nations unies, près de 300 000 morts. Plus de 2,3 millions de Syriens se sont réfugiés à l'étranger. Les troupes gouvernementales font face à des groupes armés de différentes origines qui comprennent des mercenaires étrangers.

