Choisissez les évènements les plus marquants de l'année 2016

Niv Bavarsky, artiste de Los-Angeles, a revu la célèbre œuvre de Jheronimus Bosch Le Jardin des délices et nous a montré les évènements les plus importants de la vie politique et culturelle de l'année 2016 sur son tableau publié sur Beutler Ink. On y voit l'élection présidentielle aux États-Unis, le conflit en Syrie, les Jeux olympiques de Rio, etc.

Sputnik vous invite à choisir l'évènement qui vous semble le plus important parmi ceux qui sont présentés dans la rétrospective ci-dessous. Pour faire le choix, cliquez sur les flèches à gauche.

