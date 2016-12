Kiev réagit de façon aberrante, voire immorale, aux malheurs de la Russie

Les officiels ukrainiens rivalisent de pitreries à l'occasion des tragédies qu'est en train de vivre la Russie, ce qui est difficile à comprendre, a indiqué mardi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

« On y constate aussi bien une position citoyenne bien spéciale qu'un humour macabre et des talents artistiques surprenants. Un tel comportement saugrenu laisse pour le moins perplexe », a relevé la diplomate.

© Sputnik. Sergey Pyatakov Service commémoratif pour les personnes tuées dans le crash du Tu-154 à Sotchi 9

Et d'ajouter que les personnalités politiques et publiques ukrainiennes faisaient preuve d'une rare solidarité dans leurs railleries sur les malheurs qui frappaient la Russie.

« Certains politiciens à Kiev se sont notamment permis des commentaires tout à fait scandaleux au sujet de l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara Andreï Karlov. Extrémistes et terroristes mis à part, le monde civilisé dans son écrasante majorité compatit et exprime ses condoléances alors qu'en Ukraine, pays qui s'associe pourtant à ce monde civilisé, pas même un seul officiel n'a osé exprimer publiquement des condoléances élémentaires », a rappelé la porte-parole de la diplomatie russe.

Elle suppose que les personnalités politiques et publiques ukrainiennes craignent tout simplement que « le nationalisme et l'extrémisme qui font la base de leur pouvoir » ne leur pardonnent pas de simples paroles de compassion envers la Russie.

Auparavant, des politiciens et des militaires ukrainiens se sont moqués grossièrement des événements tragiques en Russie. Certains ont même essayé de justifier le meurtre de l'ambassadeur russe en Turquie et se sont raillés des nombreux décès advenus suite à l'intoxication à une lotion cosmétique à Irkoutsk. Suite au crash du Tu-154 russe qui a emporté 92 vies, le conseiller du président ukrainien Iouri Birioukov a écrit sur les réseaux sociaux que les Ukrainiens se réjouissaient de cette catastrophe.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »