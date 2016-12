Les médias nomment les candidats au poste d'ambassadeur US en Russie

Le sénateur Dana Rohrabacher et le conseiller de l'ex-secrétaire d'État américain Henry Kissinger, le diplomate Thomas Graham, sont les principaux candidats au poste d'ambassadeur des États-Unis en Russie, annonce le journal Izvestia, se référant à ses sources.

Selon le quotidien, le président élu américain Donald Trump estime que le poste d'ambassadeur américain en Russie est crucial pour la normalisation des relations entre les deux pays.

« Il serait erroné de spéculer sur les initiatives de la prochaine administration. Chaque administration prend elle-même la décision de nommer les ambassadeurs américains », a indiqué au journal une source au sein de l'ambassade américaine à Moscou.

Une autre source dans les milieux diplomatiques a déclaré que la nomination du nouvel ambassadeur n'était pas liée aux prétentions des diplomates en poste, mais s'explique tout simplement par le changement d'équipe.

© AFP 2016 Brendan Smialowski Normalisation des relations USA-Russie: le projet de Kissinger pour Trump dévoilé

Le journal rappelle qu'en 2015 Dana Rohrabacher avait déclaré que la Russie n'était pas une menace pour la Russie. Selon lui, le danger principal émane du terrorisme islamique radical que les deux pays doivent combattre ensemble. Par ailleurs, le sénateur ne cache pas sa fierté « d'avoir fait connaissance personnellement avec Vladimir Poutine dans les années 1990 ».

L'autre candidat, le diplomate Thomas Graham, est un spécialiste de la Russie. Il parle couramment le russe et a déjà travaillé à l'ambassade américaine à Moscou.

