Un chef adjoint de Daech arrêté à Mossoul

© AP Photo/ Susannah George Bagdad se donne trois mois pour écraser Daech

Abou Harith Mutaiota, l'un des adjoints du chef de Daech, a été capturé à Mossoul par les forces antiterroristes irakiennes, annonce mardi la chaîne Al Sumaria. Le djihadiste a été arrêté sur la rive gauche du Tigre, précise la chaîne tout en ajoutant que les faits se sont produits dans le quartier d'al-Bakr.

Les forces irakiennes ont d'ailleurs arrêté 14 djihadistes qui recueillaient des informations de renseignement. Ce sont les habitants locaux qui ont aidé à retrouver les combattants de Daech, indique le média.

Quant au chef de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, il a fui la ville de Mossoul fin novembre avec 150 familles qu'il entendait utiliser comme bouclier humain en vue de se protéger de frappes aériennes, selon le commandement de l'armée irakienne.

L'opération visant à libérer la ville de Mossoul, fief des terroristes de Daech en Irak depuis 2014, a commencé le 17 octobre dernier. Les combats sont menés par les forces armées, la police irakienne et des milices kurdes appuyées par l'aviation de la coalition dirigée par les États-Unis.

