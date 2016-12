La Turquie et la Russie s'entendent sur un cessez-le-feu pour toute la Syrie

La Turquie et la Russie se sont entendues ce mercredi sur un cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur le 29 décembre à minuit dans toute la Syrie, a annoncé mercredi l'agence de presse Anadolu.

© Sputnik. Michael Alaeddin Coup de fil Erdogan-Poutine: Alep libérée permet la cessation des combats en Syrie

Le plan vise à étendre le cessez-le-feu instauré à Alep à l'ensemble du pays, tout en excluant les « groupes terroristes », précise l'agence.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov Poutine souligne le rôle clé des militaires russes dans la libération d'Alep

En cas de succès, cet accord devrait être la base des négociations politiques entre le gouvernement syrien et l'opposition, que Moscou et Ankara veulent organiser à Astana, au Kazakhstan, selon Anadolu.

Vendredi dernier le président russe Vladimir Poutine a téléphoné à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. À l'issue de l'entretien, les dirigeants se sont dits heureux de la libération d'Alep qui ouvrait la voie au lancement du processus de paix et à la cessation des combats sur l'ensemble du territoire syrien.

Au total, environ 40 000 personnes, dont des terroristes, ont quitté les quartiers est d'Alep depuis le début de l'opération d'évacuation, le 15 décembre. La ville d'Alep a été libérée le 22 décembre grâce aux efforts de l'armée syrienne et de ses alliés, notamment de la Russie et de l'Iran, d'après le président syrien Bachar el-Assad.

