L’ex-oligarque Khodorkovski veut concurrencer Russia Today et Sputnik

Russia Today et Sputnik, qui diffusent des informations sur la Russie à l'étranger, ont désormais un concurrent en la personne du service d'information d'Open Russia (OR), mouvement fondé par l'opposant au pouvoir russe et ancien oligarque Mikhaïl Khodorkovski.

Plusieurs équipes installées dans le bureau londonien de l'organisation préparent des textes en anglais sur la situation en Russie pour les diffuser à leurs abonnés étrangers et aux journalistes.

Ainsi, dans son dernier texte, Mikhaïl Khodorkovski, dressant le bilan de l'année, a déclaré que Vladimir Poutine essayait de mettre en place avec Donald Trump, qui a une réputation douteuse auprès de l'establishment étranger, le même modèle de relations qu'avec l'ex-premier ministre italien Silvio Berlusconi.

Le temps montrera si la campagne lancée par OR sera populaire auprès du public occidental. En général, les principaux médias russes indépendants n'ont pas de version en anglais. Les antennes russes des médias étrangers ne couvrent que les événements les plus marquants, note le quotidien russe Nezavissimaïa gazeta. Ce ne sont que les chaînes ou agences publiques comme Russia Today ou Sputnik qui diffusent des informations dans des langues étrangères.

Le nouvel organe d'information essaiera désormais d'imposer à l'audience étrangère sa vision (très critique) de la politique appliquée par la Russie et son président Vladimir Poutine.

