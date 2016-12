Une soirée de fin d’année «musclée» chez Porochenko

Deux bagarres ont eu lieu lors d'une soirée de fin d'année organisée par la fraction Bloc de Piotr Porochenko, a raconté un député qui en a été témoin.

La soirée a eu lieu le 22 décembre dans un club de sport appartenant au président ukrainien. Le scandale a commencé après une intervention du chef d'État et du procureur général, Iouri Loutsenko.

Lors de la première bagarre, le parlementaire Borislav Rosenblat a été blessé. La seconde a eu lieu dans le fumoir. « Celle-ci a été très bruyante, accompagnée de renversement de poubelles, mais les gardes du corps ont bloqué l'accès à la pièce, et on ne pouvait pas voir qui participait à la mêlée », a ajouté le député.

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko Démocratie à l’ukrainienne: la vidéo venue de Hollande qui cartonne

De nombreux membres de la fraction ont quitté l'établissement par la sortie de service pour ne pas être repérés par les photographes.

Dans son discours qui semble avoir provoqué le scandale, Piotr Porochenko a dressé le bilan de l'année. Même les parlementaires ont jugé que leur président était « déconnecté de la réalité », selon le député.

Et les rixes entre députés sont déjà devenues une tradition bien ancrée à la vie quotidienne…

Depuis le coup d'État de 2014, lorsque le président Viktor Ianoukovitch a été destitué, l'Ukraine connaît une crise profonde. Le pays a été scindé après le refus des régions orientales (le Donbass) de reconnaître la légitimité de la nouvelle administration. Le conflit armé qui a éclaté a emporté des centaines de vies et l'économie ukrainienne est en ruines. Les Accords de Minsk, visant à régler le conflit, ne sont pas respectés par Kiev, ce qui empêche d'entamer le redressement de l'économie nationale et aggrave la situation politique du pays.

