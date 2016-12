Moscou appelle Kiev à empêcher le blocus économique du Donbass

Les bataillons de volontaires déployés dans le sud-est de l'Ukraine et qui combattent aux côtés de l'armée ukrainienne se sont dit prêts à organiser un blocus économique du Donbass. Suite à ces propos, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a appelé Kiev à ne pas se laisser entraîner et à « empêcher cette aventure capable de déboucher sur une escalade du conflit ».

« Il est temps de cesser de voir des ennemis dans les habitants du Donbass, a-t-elle fait remarquer. Ce sont aussi des citoyens ukrainiens, tout comme les personnes qui habitent dans les autres parties du pays ».

« Il faut mettre fin à la guerre, négocier et chercher un compromis au moyen d'un dialogue ouvert et direct », a poursuivi Mme Zakharova.

Fustigeant l'initiative des radicaux ukrainiens, la porte-parole de la diplomatie russe a estimé que les démarches de ce type témoignaient « de manière éloquente d'un manque de volonté pour résoudre le conflit par la voie pacifique » de la part des autorités ukrainiennes.

Depuis avril 2014, le sud-est de l'Ukraine est en proie à un conflit armé qui oppose Kiev aux Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. Les hostilités ont fait plus de 9 500 morts et 22 000 blessés, et plus de 1,5 million de réfugiés. Le règlement de la crise fait l'objet de rencontres qui se tiennent dans le cadre du Groupe de contact de Minsk. Depuis septembre 2014, ce groupe a adopté trois documents axés sur la désescalade du conflit.

