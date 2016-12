Moscou critique les fausses informations sur la situation humanitaire en Syrie

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a souligné dans un entretien téléphonique avec l'émissaire spécial de l'Onu pour la Syrie, Staffan de Mistura, que la diffusion de fausses informations sur la situation humanitaire en Syrie, faite par certains fonctionnaires de l'Onu, était inadmissible, annonce le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Sergueï Lavrov a souligné le caractère inadmissible des actions de certains fonctionnaires des institutions humanitaires de l'Onu qui ne dédaignent pas de diffuser de fausses informations sur la situation humanitaire en Syrie et de spéculer sur les souffrances des habitants afin d'alimenter une rhétorique antigouvernementale. Cette instrumentalisation de problèmes humanitaires doit être stoppée immédiatement », indique le communiqué.

© AFP 2016 George Ourfalian Les informations sur les «crimes» de l’armée syrienne à Alep sont fausses

Le ministre russe a ajouté que « les services concernés du Secrétariat de l'Onu et certains membres du Conseil de sécurité » devraient, au lieu de formuler des jugements unilatéraux sur la situation de la population civile à Alep, commencer à participer à l'acheminement de l'aide humanitaire dans cette région ainsi que dans d'autres régions de la Syrie.

Sergueï Lavrov et Staffan de Mistura ont convenu de poursuivre leurs contacts concernant la mise en œuvre des accords entre la Russie, la Turque et l'Iran conclus le 20 décembre, a également annoncé le communiqué de la diplomatie russe.

