L'ambassade de Russie en Syrie à nouveau prise pour cible par des tirs

L'ambassade de Russie en Syrie a à deux reprises été la cible de tirs mercredi, a annoncé le département de l'information du ministère russe des Affaires étrangères.

« Le 28 décembre, les terroristes ont par deux fois attaqué l'ambassade russe en Syrie — à 13h00 et à 13h19 (heure de Moscou). Une mine, qui n'a heureusement pas explosé, est tombée sur le territoire de la mission diplomatique russe. L'autre est tombée non loin de l'ambassade de Russie. Des sapeurs sont arrivés pour neutraliser les explosifs », a indiqué le ministère.

© Sputnik. Andrei Stenin La Russie a empêché les terroristes d’occuper Damas

Le ministère a appelé la communauté internationale à condamner les tirs visant l'ambassade russe en Syrie.

« Tous ceux qui luttent contre les menaces terroristes doivent condamner les tirs réguliers contre la mission diplomatique russe à Damas », a noté le ministère.

Moscou estime que « cette nouvelle provocation des extrémistes hostiles au processus de paix en Syrie démontre leur intention de semer la terreur et la violence pour intimider les habitants de la capitale syrienne par les frappes lâches que ces extrémistes portent depuis leurs refuges secrets ».

« Les groupes terroristes qui sont retranchés dans les banlieues de Damas présentent toujours une menace réelle pour l'ambassade de Russie et ses employés », a ajouté le ministère avant d'appeler à éliminer ces « foyers terroristes ».

En octobre dernier, des tirs terroristes ont porté un préjudice grave à la mission diplomatique russe à Damas.

