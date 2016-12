En Ukraine, les nationalistes radicaux profanent la mémoire des victimes du Tu-154

Les membres et sympathisants de l'organisation nationaliste radicale Pravy Sektor (Secteur droit) se sont livrés à la profanation de la mémoire des victimes du crash du Tu-154, en ramassant les fleurs et les bougies apportées par les habitants d'Odessa au consulat de Russie et en les jetant à la poubelle, a raconté un diplomate russe.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Ukraine: les nationalistes du Pravy Sektor, des SS contemporains

« De jeunes gens de Pravy Sektor ont ramassé les fleurs et les bougies pour jeter le tout à la poubelle. Ils ont arraché les pancartes avec des mots de condoléance pour les remplacer par des écriteaux portant des mots injurieux à l'endroit des Russes, alors que la Garde nationale ukrainienne observait tous ces excès sans broncher », a indiqué ce représentant du consulat.

Et d'ajouter que les policiers n'avaient même pas essayé d'arrêter les vandales qui avaient qualifié leur action de « nettoyage général ».

Cette action de Pravy Sektor a suivi toute une série de déclarations odieuses faites par des officiels ukrainiens à propos des Russes morts dans la catastrophe aérienne au-dessus de la mer Noire. La réaction du conseiller du président ukrainien Youri Birioukov a été ni plus ni moins hallucinante. Ce dernier a notamment écrit sur Facebook qu'il n'avait « qu'une seule envie à la suite du crash — apporter un Boyarishnik à l'ambassade russe » et ce, alors que l'intoxication par cette lotion avait causé la mort tragique de plus de 70 personnes dans la ville russe d'Irkoutsk plus tôt dans le mois.

© AFP 2016 Olexander Zobin Ukraine: les combattantes du mouvement néonazi Secteur droit 10

L'avion militaire Tu-154, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, et qui s'est abîmé le 25 décembre en mer Noire, transportait 92 personnes, dont huit membres d'équipage et 84 passagers, des soldats russes, des chanteurs des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

