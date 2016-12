Des enfants syriens soignés en Russie regagnent leur pays

Cinq enfants syriens âgés de 6 à 14 ans sont de retour dans leur foyer après avoir suivi un traitement médical à l'académie médico-militaire Kirov de Saint-Pétersbourg.

Les enfants ont été accueillis à l'aéroport de Lattaquié par le gouverneur de la province et les officiers du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

« Les enfants avaient des maladies de l'appareil musculo-squelettique, des organes de l'ouïe et de la vision. Certains d'entre eux ont subi des opérations uniques en leur genre qui leur ont permis de récupérer les capacités perdues », a indiqué un médecin qui accompagnait les enfants durant leur vol en Syrie.

Selon lui, un enfant est resté à Saint-Pétersbourg pour poursuivre le traitement et une fois guéri, il rentrera en Syrie.

© Sputnik. Michael Alaeddin Noël: des écoliers russes offrent à la Syrie 40 tonnes de cadeaux

« Je suis heureux que les enfants soient de retour en Syrie, on voit des sourires sur leurs visages et sur ceux de leurs parents », a déclaré le gouverneur de la province de Lattaquié Ibrahim Hodr al-Salem.

Selon lui, « le terrorisme a laissé beaucoup de blessés dans toutes les provinces de la Syrie. Je pense qu'ils vont être secourus eux aussi. »

Des médecins militaires russes fournissent régulièrement un soutien médical aux habitants des régions libérées des djihadistes de Daech.

