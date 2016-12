Cyberattaques: Trump s’exprime sur les possibles sanctions contre la Russie

© AFP 2016 Brendan Smialowski Normalisation des relations USA-Russie: le projet de Kissinger pour Trump dévoilé

Commentant les appels à imposer des sanctions contre Moscou en réponse à de prétendues « attaques de hackers russes » effectuées au cours de la campagne présidentielle, le président américain élu Donald Trump a appelé pour sa part les Américains à « continuer à vivre leur vie ».

« Je pense que nous devons continuer de vivre notre vie. Je pense que les ordinateurs ont beaucoup compliqué notre vie. L'ère informatique a débouché sur le fait que personne ne sait exactement ce qui se passe », a indiqué M. Trump aux journalistes en Floride.

M. Trump a dit ne pas être au courant des déclarations du sénateur républicain Lindsey Graham, selon lequel la Russie devrait s'attendre à de nouvelles sanctions suite à la prétendue influence qu'elle aurait exercée sur les résultats de l'élection américaine et à des prétendues cyberattaques.

© AP Photo/ Pavel Golovkin L’enquête de McCain contre Moscou menace la sécurité nationale US

Le président américain sortant Barack Obama envisage d'annoncer jeudi de nouvelles sanctions contre la Russie en raison de la prétendue implication de Moscou à des cyberattaques, selon la chaîne CNN.

Moscou, de son côté, n'exclut pas que les dernières sanctions américaines adoptées à la va-vite par une administration sortante à l'agonie soient annulées sous Donald Trump, a indiqué à RIA Novosti un diplomate russe.

