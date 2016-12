Le président philippin a jeté un homme d’un hélicoptère… et est prêt à recommencer!

© REUTERS/ Lean Daval Jr Le président philippin promet de bouffer du terroriste tout cru

Les hommes politiques philippins corrompus devront désormais y réfléchir à deux fois avant de commettre leurs forfaits. Rodrigo Duterte, président de pays, promet de s'occuper lui-même de ceux qui n'auront pas les mains propres… et de les jeter d'un hélicoptère, révèle le quotidien The Philippine Star.

« Je viendrai vous chercher en hélicoptère et je vous jetterai d'en haut sur la route de Manille », a-t-il martelé après une visite dans les régions du pays dévastées par un typhon. Comme l'indique le média, le président philippin avait ordonné d'octroyer des moyens supplémentaires aux zones touchées.

« J'ai déjà fait ça, qu'est-ce qui m'empêcherai de le faire à nouveau? », a poursuivi Rodrigo Duterte.

Le président philippin a également ajouté qu'il ferait de la lutte contre la corruption sa priorité tout au long de son mandat de six ans.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »