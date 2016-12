Cessez-le-feu en Syrie: une ligne directe Moscou-Ankara mise en place

Le gouvernement et l'opposition syrienne ont signé un accord sur un cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur le 30 décembre à partir de minuit dans toute la Syrie.

« Le ministère russe de la Défense a élaboré une ligne directe pour maintenir la coopération avec la partie turque, qui se porte garante avec la Russie du cessez-le-feu instauré en Syrie et du respect des accords conclus », a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Le ministre a également précisé que les groupes d'opposition syriens ayant conclu l'accord avec le gouvernement du pays comptaient 60 000 combattants.

Lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé que la Russie et la Turquie se portaient garantes du cessez-le-feu en Syrie.

Vendredi dernier le président russe Vladimir Poutine a téléphoné à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. À l'issue de l'entretien, les dirigeants se sont dits heureux de la libération d'Alep qui ouvrait la voie au lancement du processus de paix et à la cessation des combats sur l'ensemble du territoire syrien.

Au total, environ 40 000 personnes, dont des terroristes, ont quitté les quartiers est d'Alep depuis le début de l'opération d'évacuation, le 15 décembre. La ville d'Alep a été libérée le 22 décembre grâce aux efforts de l'armée syrienne et de ses alliés, notamment de la Russie et de l'Iran, d'après le président syrien Bachar el-Assad.

