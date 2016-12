Levée des visas pour l’Ukraine: Kiev accuse Paris!

L'Ukraine n'a toujours pas obtenu son régime sans visas tant désiré avec l'Union européenne dans les temps, et ce à cause de la position de la France, a déclaré jeudi le chef adjoint de l'administration ukrainienne Konstantin Elisseïev.

« Le retard est dû à la position de certains pays membres pour lesquels il est difficile de franchir la limite psychologique quant à la libéralisation du régime des visas avec l'un des plus grands pays d'Europe. Je ne parlerais ici que de la France. Bien que la partie française soit très sensible à ce fait, il faut le reconnaître », a-t-il déclaré au site Obozrevatel.

Le responsable s'est abstenu de citer les dates de l'octroi d'un régime sans visas à Kiev « pour ne pas désorienter les optimistes et ne pas faire parler les pessimistes ».

Le 15 décembre, le Parlement européen a approuvé l'octroi des exemptions de visa pour des voyages à court terme aux citoyens de l'Ukraine et de la Géorgie. Cette décision doit encore être approuvée par le Conseil de l'Union européenne.

Toutefois, le PE a dans la foulée donné son feu vert à un mécanisme de suspension plus rapide de l'exemption de visa, un mécanisme également qualifié de « frein de secours ». L'exemption peut être suspendue, entre autres, si un trop grand nombre de Géorgiens et d'Ukrainiens arrivés dans l'UE refusent de regagner leur patrie.

Fin octobre, le président ukrainien Piotr Porochenko a affirmé que les documents ne questions seraient adoptés par le Parlement européen avant le 24 novembre. Selon le président du PE Martin Schulz, la position de la France, de la Belgique, de la Hongrie, de l'Italie et de l'Allemagne faisait obstacle à l'exemption totale des visas pour ces deux pays.

La libéralisation du régime des visas avec l'UE est l'un des objectifs de l'administration ukrainienne actuelle.

