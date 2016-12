L'aviation russe frappe Daech dans le nord de la Syrie

Les Troupes aérospatiales russes ont frappé les positions du groupe terroriste État islamique (Daech) dans le nord de la Syrie où l'armée turque mène l'opération Bouclier de l'Euphrate, a annoncé jeudi la chaîne de télévision CNN Türk qui cite des sources militaires.

Les avions russes ont bombardé des cibles de Daech à Al-Bab, située à 30 km au nord-est d'Alep, dans la nuit du 28 au 29 décembre, précise CNN.

Daech a pris le contrôle de la ville d'al-Bab, en novembre 2013, les terroristes y imposant la charia et se livrant à des exactions qui ont fait fuir nombre d'habitants, dont la minorité chrétienne.

Depuis le 24 août, les militaires turcs mènent l'opération terrestre Bouclier de l'Euphrate dans le nord de la Syrie. Le but initial de la mission était de chasser les terroristes de ce territoire de 5 000 kilomètres carrés afin d'y créer des zones sécurisées pour les réfugiés.

