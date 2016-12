Cameron, candidat au poste de prochain secrétaire général de l’Otan?

Peu après le référendum sur le maintien du Royaume-Uni au sein de l'UE, le ministre britannique de la Défense, Michael Fallon, a déclaré que suite au Brexit, le pays allait jouer un rôle encore plus actif à l'Otan, rappelle le Daily Mail, évoquant une éventuelle proposition de la candidature de l'ex-premier ministre David Cameron au poste de secrétaire général de l'Alliance.

Les partisans de David Cameron dans le gouvernement estiment que Londres ne fera que gagner au retour de l'ex-premier ministre dans la grande politique. Qui plus est, ils laissent comprendre que M. Cameron, qui gagne à présent 2 000 livres sterling (2 352 euros) pour une minute de conférence, est prêt à discuter de sa candidature pour l'un des postes clés de la politique mondiale. Le quotidien britannique note à cette occasion que le salaire annuel non imposable du secrétaire général de l'Alliance atlantique est de 260 624 euros.

© AFP 2016 Petras Malukas Londres appellera l'Otan à accroître ses dépenses militaires

Les experts signalent toutefois que pour pouvoir gagner, le candidat au poste de secrétaire général de l'Otan doit dès à présent exposer explicitement sa position sur les problèmes majeurs de sécurité lors de grandes manifestations internationales, telles que la Conférence de Munich sur la sécurité ou le Forum économique de Davos.

David Cameron a occupé le poste de premier ministre britannique pendant un peu plus de six ans (de 2010 à 2016) et était à la tête du Parti conservateur, actuellement au pouvoir, pendant 11 ans. Partisan actif de l'intégration européenne du Royaume-Uni, il a décidé de quitter ces deux postes quand, malgré ses arguments, la majorité des électeurs britanniques ont voté en juin pour le Brexit.

© REUTERS/ Stefan Wermuth Né des ambitions politiques de Cameron, le Brexit les a enterrées

Depuis la fondation de l'Otan, trois Britanniques ont occupé le poste de secrétaire général du bloc : Hastings Lionel Ismay (1952-1957), Peter Carington (2984-1988) et George Robertson (1999-2003). Le mandat de l'actuel secrétaire général de l'Alliance et ex-premier ministre norvégien Jens Stoltenberg expire en 2018. Les pays membres de l'Otan peuvent le cas échéant prolonger d'encore une année son mandat, mais en tout état de cause, dès 2019 ce poste sera vacant.

