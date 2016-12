Les USA expulsent 35 diplomates russes et ferment deux missions diplomatiques

Les Etats-Unis ont décidé d'expulser 35 diplomates russes de Washington et de San Francisco, a annoncé jeudi l'agence Reuters citant un représentant de l'administration américaine.

Les diplomates ont 72 heures pour quitter le pays.

Le président américain Barack Obama a qualifié les diplomates expulsés d'agents secrets.

Les autorités américaines ferment en outre les missions diplomatiques russes dans le Maryland et à New York qui, selon elles, auraient servi à mener des activités de renseignement, toujours selon la même source.

Les diplomates se verront interdire l'accès des représentations diplomatiques en question le 30 décembre à midi.

Plusieurs des 17 services de renseignement américains avaient antérieurement affirmé que des hackers russes avaient attaqué les sites d'organisations politiques américaines pendant la campagne présidentielle aux États-Unis pour aider le milliardaire Donald Trump à remporter l'élection. Le directeur du FBI James Comey n'a pas soutenu ces accusations.

