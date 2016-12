Assad à Poutine: «je suis prêt à respecter le cessez-le-feu en Syrie»

Le président syrien Bachar el-Assad s'est dit prêt à respecter les ententes sur le cessez-le-feu et la préparation des négociations de paix en Syrie, a annoncé jeudi le service de presse du Kremlin à l'issue d'un entretien téléphonique entre les présidents syrien et russe, Bachar al-Assad et Vladimir Poutine.

« Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu jeudi par téléphone avec son homologue syrien Bachar el-Assad. Les deux chefs d'État ont salué les ententes intervenues avec l'opposition syrienne grâce à la médiation de la Russie et de la Turquie et portant sur le cessez-le-feu et le début du processus politique. Le dirigeant syrien s'est dit prêt à respecter ces ententes », a indiqué le service de presse dans un communiqué.

MM. Poutine et Assad ont estimé que le lancement des négociations de paix syriennes à Astana, au Kazakhstan, « serait un pas important vers le règlement définitif de la crise ».

Le président Poutine a annoncé jeudi la signature de trois documents relatifs aux efforts de paix en Syrie.

Le premier, entre le gouvernement et l'opposition syrienne, introduit un cessez-le-feu sur le territoire syrien à partir du 30 décembre à minuit. Sept groupes de rebelles, qui comptent au total 60 000 combattants, ont signé cet accord. Le deuxième prévoit une série de mesures destinées à contrôler le respect du cessez-le-feu. Et le troisième annonce la volonté des parties d'entamer des négociations de paix concernant le règlement de la crise syrienne. En cas de succès, l'accord de cessez-le-feu devrait constituer la base de négociations politiques entre le gouvernement syrien et l'opposition, que Moscou et Ankara veulent organiser à Astana.

Selon le ministère russe de la Défense, les groupes ayant refusé de signer l'accord de cessez-le-feu, seront considérés comme terroristes.

