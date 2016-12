Moscou promet une réponse "adéquate" à l'expulsion des diplomates russes des USA

Moscou réagira d'une manière adéquate à l'expulsion des diplomates par les États-Unis, a déclaré jeudi à Moscou le porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

« Pour l'instant, je ne peux pas dire quelle sera la réaction. Mais nous savons qu'il faut respecter ici le principe de réciprocité. Nous formulerons notre réponse conformément à une décision du président russe Vladimir Poutine », a indiqué M. Peskov devant les journalistes.

Vladimir Djabarov, premier vice-président du comité international du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) a antérieurement appelé les autorités russes à réagir en prenant des mesures symétriques.

« Il faut prendre des mesures symétriques » a estimé le membre du Conseil de la Fédération.

« Les sanctions américaines et l'expulsion des diplomates russes en 72 heures sont un signe de paranoïa. Les États-Unis prennent des mesures très agressives contre notre pays en se basant sur des accusations gratuites et sans disposer d'aucune preuve », a pour sa part déclaré Léonide Sloutski, président du comité de la Douma (chambre basse du parlement russe) pour les affaires internationales.

Il a rappelé que l'annonce sur l'adoption de nouvelles sanctions et l'expulsion des diplomates russes survient le jour de conclusion d'ententes importantes sur la Syrie.

« Le "pacificateur" Obama essaie probablement de laisser ainsi sa dernière trace dans l'histoire », a ajouté le député.

Les États-Unis ont décidé jeudi d'expulser 35 diplomates russes de Washington et de San Francisco. Les diplomates ont 72 heures pour quitter le pays.

Les autorités américaines envisagent en outre de fermer vendredi les missions diplomatiques russes dans le Maryland et à New York qui, selon elles, auraient servi à mener des activités de renseignement, d'après l'agence Reuters qui cite un responsable de l'administration américaine.

