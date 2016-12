Ambassadeur disparu au Brésil: la police aurait retrouvé le cadavre

La Police de Rio de Janeiro a découvert un corps dans la voiture calcinée de l'ambassadeur grec, auparavant porté disparu, annoncent des médias brésiliens.

Selon la police, le corps devrait être prochainement identifié par les experts.

Polícia apura se carro e corpo achados no RJ são de embaixador grego https://t.co/OEs5QoPrAz #G1 pic.twitter.com/jBcKgX4qqy — G1 (@g1) 29 декабря 2016 г.

​Une chaîne télévisée brésilienne a publié sur son site des photos d'une voiture blanche brûlée découverte dans la municipalité de Nova Iguaçu, précisément là où le diplomate avait disparu.

Les médias brésiliens, se référant aux fonctionnaires de l'ambassade grecque au Brésil, ont annoncé jeudi la disparition du diplomate âgé de 59 ans qui passait ses vacances à Rio avec sa femme, cette dernière ayant alerté la police.

Reprodução / Facebook L'ambassadeur grec au Brésil porté disparu

Selon la chaîne, la femme de l'ambassadeur Kyriakos Amiridis a indiqué que le diplomate avait quitté la maison qu'ils occupaient avant de disparaître.

Un employé de l'ambassade a déclaré que le diplomate avait envoyé un message par téléphone le 26 décembre, ce qui constitue le dernier contact avec ce dernier.

Kyriakos Amiridis exerçait ses fonctions depuis janvier dernier. Il avait été consul général de Grèce à Rio de 2001 à 2004.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »