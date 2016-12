Paranoïa antirusse: Trump rencontrera le renseignement américain

Les États-Unis doivent « passer à des choses plus grandes et meilleures », a déclaré l'équipe de Donald Trump au sujet des accusations de cyberattaques visant la Russie. Toutefois, dans un souci de défense des intérêts du peuple américain, le président élu consultera la semaine prochaine les services de renseignement au sujet de leurs récentes découvertes.

Les services secrets américains (FBI et NSA) ont publié un rapport accusant les autorités russes d'implication dans des cyberattaques contre les États-Unis. Selon le rapport, les attaques contre différents serveurs américain survenues lors de la campagne électorale aux États-Unis s'inscrivaient dans une campagne plus large que Moscou menait depuis dix ans en vue de porter préjudice au gouvernement et aux citoyens américains.

Sur ces bases, les États-Unis ont infligé jeudi de nouvelles sanctions contre la Russie. 35 diplomates russes et leurs familles ont reçu l'ordre de quitter le pays sous 72 heures.

Le FBI et la NSA ont notamment accusé les dirigeants russes de mener des campagnes d'information contre des organisations publiques américaines, des attaques contre des éléments d'infrastructure vitale, des think-tanks, et des organisations politiques.

De son côté, le président élu Donald Trump a relativisé et appelé jeudi les Américains à « continuer à vivre leur vie ». « Je pense que nous devons continuer à vivre notre vie. Je pense que les ordinateurs ont beaucoup compliqué notre vie. L'ère informatique a débouché sur le fait que personne ne sait exactement ce qui se passe », a indiqué M. Trump répondant aux journalistes en Floride.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».