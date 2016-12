Un centre de loisirs prisé des diplomates russes visé par les sanctions US

Jeudi, des véhicules tous-terrains ont encerclé une propriété du Maryland appartenant à l'ambassade de Russie aux États-Unis pour envoyer un signal clair : les Russes n'y sont plus les bienvenus.

© NBC News Washington des véhicules tous-terrains ont encerclé une propriété du Maryland

L'administration Obama a qualifié la maison de loisirs située dans ces lieux de « poste d'espionnage », sans expliquer quel genre de missions de renseignement pourrait être effectué depuis cet endroit reculé.

Il est en effet difficile de justifier la collecte de renseignements là où il n'y a ni base militaire, ni bâtiment gouvernemental. Qui plus est, tout le monde dans le quartier savait que l'endroit était depuis des décennies une base de loisirs où se rendaient les diplomates russes et leurs familles. Néanmoins, ce lieu de vacances familiales est devenu la cible d'une administration Obama prête à tout pour montrer qu'elle existe et pour persuader l'opinion qu'une menace russe omniprésente guette.

Google Maps donne une carte détaillée de ce « nid d'espion », révélant plusieurs maisons en bois (des datchas, comme disent les Russes) avec des magnolias, des cyprès et des buis plantés aux alentours.

© Google Maps un centre de loisirs dans le Maryland sur la carte de Google Maps

« C'est une tradition russe », a déclaré l'assistant du président russe Iouri Ouchakov. « Vous trouverez Moscou vide le samedi et le dimanche, même en hiver. La datcha est un bon endroit pour passer du temps en plein air avec la famille et les amis ».

Les Russes sont dangereux, surtout quand ils se font un petit barbecue en famille! L'administration Obama a donc estimé qu'il était temps de mettre fin à ces activités « criantes ».

Moscou prendra des mesures adéquates à l'égard des Américains, comme l'exige la tradition diplomatique. Mais évidemment Obama n'en a cure, car cet incident sert de prétexte de fabriquer pour une énième fois des articles aux titres outranciers et montrer à quel point il est dur envers les Russes… et leurs barbecues !

