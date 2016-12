35 diplomates US pourraient être expulsés de Russie suite aux sanctions

US

Au lendemain de l'annonce de sanctions par l'administration de Barack Obama, Moscou s'apprête à riposter et compte expulser à son tour 35 diplomates américains.

« Nous ne pouvons évidemment pas laisser les démarches de ce type sans réponse, la réciprocité est une loi de la diplomatie et des relations internationales », a déclaré ce vendredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

« Le ministère russe des Affaires étrangères et ses collègues d'autres ministères ont proposé au président russe de déclarer persona non grata 31 membres de l'ambassade américaine à Moscou et quatre diplomates du consulat général de Saint-Pétersbourg », a-t-il poursuivi.

Washington a annoncé hier sa décision d'expulser 35 diplomates russes de Washington et de San Francisco. Les diplomates ont 72 heures pour quitter le pays. Les autorités américaines ferment en outre les missions diplomatiques russes dans le Maryland et à New York qui, selon elles, auraient servi à mener des activités de renseignement, toujours selon la même source.

