Riposte russe aux sanctions: les diplomates US privés de datcha!

US

Après la décision de l'administartion Obama d'expulser des diplomates russes des États-Unis et de leur interdire de se rendre dans un centre de loisirs dans le Maryland, Moscou a promis de réagir d'une manière adéquate.

© AFP 2016 Josh Edelson Un centre de loisirs prisé des diplomates russes visé par les sanctions US

Le ministère russe des Affaires étrangères a proposé au président russe Vladimir Poutine d'interdire à des diplomates américains d'utiliser deux sites à Moscou: une datcha dans un centre de loisirs à Serebryanï Bor et un entrepôt situé dans la rue de Dorojnaya, a annoncé ce vendredi Sergueï Lavrov.

La diplomatie russe a également proposé au président d'expulser 35 membres de l'ambassade américaine.

Les États-Unis ont décidé jeudi d'expulser 35 diplomates russes de Washington et de San Francisco. Les diplomates ont 72 heures pour quitter le pays.

Les autorités américaines envisagent en outre de fermer les missions diplomatiques russes dans le Maryland et à New York qui, selon elles, auraient servi à mener des activités de renseignement.

Le ministre russe des Affaires étrangères a pour sa part précisé que les sites russes fermés par l'administration Obama dans les Etats de New York et du Maryland étaient destinés au repos des enfants pendant les vacances d'hiver.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »