Poutine invite les enfants de diplomates US en Russie à la fête de Noël du Kremlin

Refusant l'adage « œil pour œil, dent pour dent » face à la politique agressive des États-Unis, le chef de l'État russe Vladimir Poutine a invité les enfants de diplomates américains travaillant en Russie à participer aux festivités de fin d'année organisées au Kremlin de Moscou, haut lieu de fête pour les écoliers russes depuis l'époque soviétique.

Accusant la Russie d'avoir organisé des cyberattaques contre des sites américains lors de la récente campagne électorale, les États-Unis ont décidé jeudi d'expulser 35 diplomates russes de Washington et de San Francisco. Les diplomates ont 72 heures pour quitter le pays.

Les autorités américaines envisagent en outre de fermer les missions diplomatiques russes dans le Maryland et à New York qui, selon elles, auraient servi à mener des activités de renseignement. Le ministre russe des Affaires étrangères a pour sa part précisé que les sites russes fermés par l'administration Obama dans les États de New York et du Maryland étaient destinés au repos des enfants pendant les vacances d'hiver.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».