Cologne embauche des migrants-agents de sécurité qui désertent leurs postes

À titre de prévention des agressions sexuelles, suite au drame survenu à Cologne l'année dernier au Nouvel An, la mairie de la ville a engagé 59 migrants sans expérience professionnelle via la société Westturm comme agents de sécurité pour assurer le calme la veille du Nouvel An dans cette ville historique allemande, indique le communiqué de la police locale.

Cependant, ces néophytes de la sécurité ont abandonné leurs postes pour boire au point de ne plus être capables d'exercer leurs nouvelles fonctions dans le cadre d'une opération de sécurité nocturne sans précédent le long du Rhin.

« Nos employés ont formé les nouveaux arrivants dans nos trois centres de la ville de Ratingen (près de Düsseldorf en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ndlr) avant de les acheminer par bus vers leur lieu de travail sur les ponts », a indiqué un représentant de la société Westturm au quotidien allemand Bild.

Décuplement des forces de police à Cologne un an après la vague d'agressions sexuelles

Selon l'employeur, il n'avait guère d'informations précises sur les profils des migrants embauchés.

La décision de former les migrants au métier d'agent de sécurité a été prise en septembre 2015, en outre le Nouvel An 2016 semble être considéré par les autorités locales comme la meilleure occasion pour tester les jeunes recrues. Cette fois-ci, le nombre des policiers officiels dans les rues de Cologne a été décuplé pour atteindre 1 500 agents de police.

Les seules exigences professionnelles pour devenir agents de sécurité étaient de porter des vêtements chauds et de passer un examen de niveau élémentaire en langue allemande. Le salaire horaire des ressortissants des pays du Maghreb, de la Syrie et de l'Afghanistan ne dépasse pas cinq euros, soit deux fois moins que le salaire minimum officiel en Allemagne.

En outre, la place de la gare centrale de la ville est enfin équipée de huit caméras de surveillance dernier cri pour assurer la sécurité de la route via le pont-rail Hohenzollern, qui mène notamment à la gare, ainsi que pour éviter l'annulation de nombreux trains. Les autres sites sensibles étaient les ponts du Zoo et de Deutz.

La mairie de Cologne, pour sa part, a fait savoir qu'elle n'avait jamais eu de problème avec la société Westturm par le passéL'année dernière, le scandale de la Saint-Sylvestre à Cologne, lorsque des centaines de femmes avaient été agressées par plusieurs dizaines de migrants, a profondément choqué l'opinion allemande et nourri les critiques envers la politique migratoire « généreuse » de la chancelière Angela Merkel et l'inaction de la police.

