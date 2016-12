L'état-major turc annonce la mort de 26 terroristes de Daech à Al-Bab

Ces dernières vingt-quatre heures, l'aviation turque a liquidé 26 djihadistes de l'État islamique aux abords d'Al-Bab, ville dans le nord de la Syrie, annonce vendredi l'état-major des forces armées de Turquie.

© AP Photo/ Halit Onur Sandal Ankara prolonge le mandat de son armée en Syrie

« Notre armée de l'air a abattu 26 terroristes de Daech, dont des chefs de guerre, et a détruit 17 sites des djihadistes, y compris 13 positions de défense, trois voitures piégées et un véhicule de transport militaire », lit-on dans le communiqué.

On apprend par ailleurs que, lors d'affrontements près d'Al-Azrak, ville syrienne à l'ouest d'Al-Bab, un militaire turc a été tué et cinq autres blessés.

Selon le ministère turc de la Défense, l'artillerie et les chars turcs ont pilonné 222 sites de Daech.

« D'après une information provenant de sources sûres, l'un des principaux chefs de guerre de Daech en Syrie, Ebu Huseyin Tunusi, qui avait été dépêché de Raqqa à Al-Bab, a été liquidé lors d'une frappe portée par notre aviation », fait savoir l'état-major turc.

On apprend aussi que six civils ont été tués et vingt autres blessés dans l'explosion d'une voiture piégée dans la ville de Dabiq, libérée auparavant des terroristes par l'Armée syrienne libre (ASL) avec le soutien de l'armée turque.

L'opération Bouclier de l'Euphrate lancée le 24 août dans le nord de la Syrie se poursuit toujours dans l'objectif de nettoyer la zone des organisations terroristes, notamment Daech, et d'assurer la sécurité des frontières sud de la Turquie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »