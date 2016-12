«Mossoul-Est sera libéré d’ici une semaine»

L'armée irakienne procède à la deuxième étape de la libération de Mossoul des terroristes de Daech, a indiqué à Sputnik Abdel Hak Bargum, porte-parole du parlement irakien.

Après quatre semaines d'enlisement, les troupes ont relancé l'offensive depuis le quartier d'Intisar, où des milliers de soldats ont été dépêchés. Les forces antiterroristes mènent des combats pour les quartiers d'al-Quds et d'Al-Karama. L'armée irakienne et la police fédérale combattent également dans le sud de Mossoul, dans les quartiers d'Al-Salam et d'Al-Shimaa, a raconté le responsable.

Les militaires envisagent de libérer en outre les quartiers d'Al-Wahda, de Somer et l'hôpital Al Salam.

Grâce à une offensive éclair de l'armée irakienne dans le cadre de la deuxième étape de la libération de Mossoul, les terroristes n'ont pas pu opposer une résistance sérieuse, a indiqué à Sputnik Mahmud as-Surdji, défenseur volontaire de Ninive. L'armée avance donc avec succès à l'intérieur de la ville.

L'homme s'attend à une « grande victoire de l'armée irakienne à Mossoul-Est » dans la lutte contre Daech. Il nie la participation des troupes américaines à cette opération. Les consultants américains ne font selon lui que donner des conseils et fournir des informations de reconnaissance à l'armée irakienne.

Cependant, l'opération pour reprendre Mossoul au groupe djihadiste État islamique, qui a débuté le 17 octobre, semble s'enliser. En lançant l'opération, le premier ministre irakien Haïder al-Abadi promettait de libérer la ville dans les plus brefs délais.

