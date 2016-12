Le président philippin dément avoir jeté un homme d’un hélicoptère

Le chef d'État philippin a nié avoir jeté un homme d'un hélicoptère par le passé, annonce la chaine CNN

Après une visite dans les régions du pays dévastées par un typhon, Rodrigo Duterte s'est engagé à venir chercher en hélicoptère les politiques corrompus et à les jeter en personne d'en haut sur la route de Manille. Le chef d'Etat a laissé entendre qu'il avait déjà réalisé ce genre de démarches. Selon Reuters, il s'agirait d'un Chinois soupçonné de viol et de meurtre.

Le président a toutefois démenti ces propos le lendemain.

« Nous n'avions pas d'hélicoptère. Nous ne nous en sommes pas servi », a indiqué le président philippin dans une interview.

M. Duterte a également ajouté que « ce n'était que la vive imagination de Tulfo », sans préciser de qui il s'agissait. Selon la chaîne, le président pouvait faire allusion à un journaliste portant ce nom de famille.

Auparavant, le président philippin a indiqué que la lutte contre la corruption serait sa priorité tout au long de son mandat de six ans.

